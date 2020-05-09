الامن النيابية: عشائر ناحية العظيم تقاتل داعش من 6 سنوات بدون دعم حكومي

2020/05/09 | 21:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، بان عشائر ناحية العظيم في ديالى تقاتل داعش منذ 6 سنوات دون اي دعم حكومي.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “عشائر ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة) يشكلون منذ 6 سنوات خط الصد المتقدم مع القوات الامنية والحشد الشعبي في مواجهة اخطر […]

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