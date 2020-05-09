نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: الصحفي العراقي الاشجع في العالم بما قدم من تضحيات لنقل الحقيقة

2020/05/09 | 21:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي :” ان نقابة الصحفيين العراقيين استطاعت ، بجهود كبيرة ، اعادة عضوية العراق لموقعه العربي المميز”.وقال في اللامي في لقاء متلفز وتابعته وكالة صدى ” ان النقابة استطاعت ان تجمع المئات من الصحفيين العرب ومن دول عالمية بمختلف القارات بمؤتمر في بغداد 2009 وآخر

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