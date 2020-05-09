2020/05/09 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما اكدت تسجيل 76 اصابة بالفيروس.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انها “اشرت استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق مما يشكل خطرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن تسجيل 76 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن تسجيل 76 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).