مسؤول إيراني: تضخيم الغرب لخطر كورونا وراءه مؤامرة خفية

2020/05/09 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اعتبر عضو مجلس خبراء القيادة في إيران سيد محمد مهدي مير باقري، أن محاولة الغرب تضخيم خطر فيروس كورونا المستجد أكثر من اللازم، وراءها مؤامرة خفية.وقال: “أعتقد أن هذه الظاهرة (انتشار فيروس كورونا)، إذا كانت مصنعة، فهي ليست مؤشرا على قوة العدو، بل هي بسبب ضعف العدو في مواجهة الحضارة مع […]

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