العبودي:ندعم الشابة لشبكة الاعلام ونرفض اي تدخل سياسي بعملها

2020/05/09 | 21:27 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد /سومر نيوز

رفض رئيس لجنة الاتصالات النيابية نعيم العبودي السبت، أي تدخل سياسي في عمل شبكة الإعلام العراقي فيم...

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