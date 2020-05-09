الحشد الشعبي يصدر توجيها عاجلا حول “حقول الحنطة” في ديالى

2020/05/09 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، السبت، عن اصدار توجيه عاجل حول حقول الحنطة في ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قائد محور ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي عقد اجتماعا امنيا موسعا لمسؤولي القواطع واصدر توجيهات شاملة لكل الوية وافوج الحشد بتامين خطط حماية حقول الحنطة والشعير ضمن قواطع المسؤولية […]

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