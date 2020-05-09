الكاظمي يتطلع إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الربط الكهربائي مع الأردن

2020/05/09 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن تطلعه إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الربط الكهربائي مع الأردن.

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