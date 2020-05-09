الطقس الدافئ وفيروس كورونا..

2020/05/09 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلنت في ولاية كاليفورنيا الأميركية وفاة الساحر الألماني الشهير روي هورن، عضو الفريق الثنائي الشهير "سيغفريد –روي" للعروض السحرية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث باسمه أنه توفي في مدينة لاس فيغاس، الجمعة، عن عمر 75 عاما حيث كان يتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات بعد تأكد إصابته بالفيروس في أبريل الماضي.

وذكرت شبكة "سي أن أن" أن هورن الذي كانت عروضه تتضمن استخدام حيوانات مفترسة سبق أن نجا من مهاجمة نمر له في عام 2003.

بدأ روي مع زميله سيغفريد فيشباخر عروضهما في أوروبا ثم انتقلا إلى لوس أنجلوس حيث استمرت عروضهما هناك نحو أربعة عقود.

وقال رفيقه في نعيه: "لقد فقد العالم اليوم أحد عظماء السحر.



لكني فقدت صديقي المفضل". وأضاف أنه "منذ اللحظة التي التقينا فيها، كنت أعرف أننا سوف نغير العالم".

وعانى هورن من فقدان الكثير من الدم وتعرض لسكتة دماغية جراء هجوم النمر له، وأجريت له عمليتان جراحيتان، وأصبح غير قادر على المشي، لكنه استعاد قدرته على الحركة ثانية ثم أعلن تقاعده في 2010.

وقضى بقية حياته في السفر وفي حضور العروض والمناسبات الخيرية في لاس فيغاس.

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