فرنسا تسجل انخفاضا كبيرا للحصيلة اليومية لضحايا كورونا

2020/05/09 | 21:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت فرنسا انخفاضا ملحوظا في الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد.وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، وفاة 80 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 243 وفاة أمس الجمعة.ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26310 حالات.وأشارت اصحة الفرنسية إلى انخفاض عدد المصابين في غرف العناية المركزة بنسبة 2% من […]

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