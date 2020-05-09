التقاعد توجه دعوة للمصارف بشأن رواتب المتقاعدين

2020/05/09 | 21:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجهت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم السبت، دعوة للمصارف بشأن رواتب المتقاعدين.وذكرت الهيأة، في بيان مقتضب: “ندعو هيأة المصارف الى ارسال معتمديهم غدا صباحا، لاستلام قوائم الرواتب التقاعدية الخاصة بالصرف اليدوي مع استلام صكوك الرواتب الخاصة بها للمباشرة بالصرف”.قبيل ذلك، أصدرت هيأة التقاعد الوطنية، بياناً رسمياً عاجلاً بشأن رواتب المتقاعدين.وذكرت […]

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