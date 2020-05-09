الكاظمي: قررنا اعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي للخدمة ومنحناه رئاسة جهاز مكافحة الارهاب

2020/05/09 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الخد...





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