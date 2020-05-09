الكاظمي يعلن تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات والحوار مع واشنطن بما يحفظ سيادة العراق

2020/05/09 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداداعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات، فيما اشار

وقال الكاظمي في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم "بإذن الله عقدنا اليوم الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ، وإتخذنا مجموعة قرارات، في مقدمتها إطلاق رواتب المتقاعدين ونحرص على عدم تأخيرها ".

واضاف "قررنا أيضا تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من تشرين الأول عام 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين ، وكذلك وجهنا الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة بإستثناء من تورط بالدم العراقي".

وأضاف الكاظمي : قررنا تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الاميركي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بمايحمي وحدة وسيادة العراق .وعن إجراء الإنتخابات ، قال الكاظمي : "أصدرنا قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".وتابع الكاظمي : كما قررنا إعادة الأخ البطل الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب.

واشار الى أن "الحكومة ستكون شفافة كما وعدناكم ولن تكون حكومة غرف مظلمة وفي كل قرار نتخذه لخدمة الصالح العام ".

وناشد الكاظمي في ختام تصريحه وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإعتماد على المصدر الرسمي، نافيا كلّ ما أشيع في الأيام الماضية .

بغداد اليوم _ بغداد

قرر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، صرف رواتب المتقاعدين، فيما أكد انه لن يسمح بتأخيرها.

وقال الكاظمي في كلمة له في ختام انعقاد الجلسة الإولى لمجلس الوزراء، "لقد إتخذنا مجموعة قرارات، في مقدمتها إطلاق روات

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع السفير التركي ملفي الاقتصاد ومكافحة الارهاب.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي استقبل السفير التركي في بغداد، فاتح يل

بغداد اليوم- ديالى

قرر محافظ ديالى الاستاذ مثنى التميمي، اعتبارا من يوم غد الاحد، الغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لسير المركبات في المحافظة وإلغاء الحظر ليوم الخميس فقط من كل اسبوع.

وقال التميمي في تصريح له، إنه "تقرر وبتشاور مع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يعلن تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات والحوار مع واشنطن بما يحفظ سيادة العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يعلن تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات والحوار مع واشنطن بما يحفظ سيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).