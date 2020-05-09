الكاظمي يدعو لإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين وإعادة الساعدي للخدمة

2020/05/09 | 22:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، السبت، عن إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي للخدمة وترقيته رئيساً لجهاز مكافحة الارهاب، وتشكيل لجنة لتقصي...

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