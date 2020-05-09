تعرف على مواصفات سيارة سكودا كروز الجديدة

2020/05/09 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تتحضر شركة سكودا لدخول سوق السيارات الكهربائية عبر مركبة كروس أوفر مميزة بدأت باختبارها مؤخرا.بالنظر للصور والفيديوهات التي سربت لسيارة Enyaq iV نلاحظ أنها حصلت على هيكل انسيابي بتصميم أنيق ومميز تجتمع فيه بعض ملامح سيارات focus الجديدة من فورد، وملامح من سيارت kodiaq الرباعية الدفع التي أطلقتها سكودا هذا العام.وبنيت […]

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