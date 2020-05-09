شرطة كربلاء تتخذ جملة اجراءات للحد من حصول تجمعات في ساحات التظاهر 

2020/05/09 | 22:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اكد مصدر امني في كربلاء المقدسة، السبت، ان قيادة الشرطة في المحافظة اتخذت جملة من الإجراءات لمنع حصول تجمعات في ساحة التظاهر.وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان “قيادة الشرطة والقيادات الامنية وضعت خططا ووزعت عناصرها وفق قواطع محددة للحيلولة دون حصول تجمعات في ساحة التظاهر بعد الشائعات التي عجت بها مواقع التواصل […]

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