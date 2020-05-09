الكاظمي يعيد عبد الوهاب الساعدي لرئاسة مكافحة الارهاب ويصدر قرارات اخرى

2020/05/09 | 22:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، عن إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي للخدمة وترقيته رئيساً لجهاز مكافحة الارهاب، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ تشرين الاول الماضي.وقال الكاظمي في كلمة له تابعتها “العهد نيوز”، “إتخذنا مجموعة قرارات، في مقدمتها إطلاق رواتب المتقاعدين ونحرص على عدم تأخيرها، وقررنا أيضا تشكيل لجنة […]

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