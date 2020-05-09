الكاظمي يعلن تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات والحوار مع واشنطن بما يحفظ سيادة العراق[موسع]

2020/05/09 | 22:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات، فيما اشار وقال الكاظمي في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم "بإذن الله عقدنا اليوم الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ، وإتخذنا مجموعة قرارات، في مقدمتها إطلاق رواتب المتقاعدين ونحرص على عدم تأخيرها ".

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