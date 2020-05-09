الكاظمي يأمر بإطلاق سراح المتظاهرين ويحقق في قتل المحتجين

2020/05/09 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم السبت إن حكومته شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، مشيراً إلى أنه أمر بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين.

وأوضح الكاظمي في تصريح بثه التلفزيون الرسمي عقب أول جلسة لحكومته، إن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية، مبيناً أن "اللجنة ستنظر في إنصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى".

وأضاف أنه وجه أجهزة الأمن باطلاق كل المعتقلين من المتظاهرين، مشيراً إلى أنه طلب من مجلس القضاء الاعلى التعاون لاطلاق سراح من حكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي.

وسقط 600 قتيل في أعمال عنف رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي.

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