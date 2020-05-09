إسبانيا تسجل أدنى نسبة وفيات بفيروس كورونا منذ شهرين

2020/05/09 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت إسبانيا 170 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في ثاني أدنى نسبة وفيات بالفيروس منذ منتصف مارس.وانخفضت نسبة الوفيات في الوقت الذي يستعد فيه نصف سكان البلاد للمرحلة التالية من الخروج من قيود العزل العام، فيما تبقى مدريد وبرشلونة في المرحلة صفر إذ أنهما لم تحققا المعايير المطلوبة لتخفيف […]

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