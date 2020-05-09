2020/05/09 | 22:47 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابرز القرارات التي امر بها الكاظمي بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/09 | 22:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز القرارات التي امر بها الكاظمي بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابرز القرارات التي امر بها الكاظمي بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).