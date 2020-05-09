رئيس اقليم كوردستان يهنئ بوتين وأوروبا بذكرى الانتصار على النازية

2020/05/09 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، رسالة تهنئة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعوب الاوروبية وأمريكا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفييتي السابق النازيين في المانيا.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها شفق نيوز، انه بمناسبة الذكرى 75 لانتصار الاتحاد السوفييتي على النازيين "ابارك للرئيس بوتين".

وكتب بارزاني في الرسالة انه "مع اننا لا نستطيع شخصيا تقديم الاحترام للنساء والرجال الابطال الذين ساعدوا في اعادة السلام لاوربا، وبسبب تفشي فيروس كورونا حاليا، فاننا نتعاطف معهم في هذه الايام".

ووجه بارزاني كذلك رسالة الى امم اوربا وامريكا وبارك لهم عودة السلام والاستقرار.

وكان الاتحاد السوفييتي وقوات التحالف الدولي التي كانت امريكا احدى اعضائها قد تمكنوا قبل 75 عاما من الحاق الهزيمة بالنازية والفاشية وانهاء فكرها وحكمها على جزء من قارة اوروبا، وانتهت بذلك الحرب العالمية الثانية.

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