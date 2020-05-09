الكاظمي يقر بتورط “متظاهرين” بالدم العراقي ويستثنيهم من قرارات الافراج

2020/05/09 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، بتورط متظاهرين بالدم العراقي، فيما أمر باستثنائهم من قرار اطلاق السراح.وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القائد العام للقوات المسلحة أمر بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا […]

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