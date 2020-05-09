في العراق.. حقوق الإنسان تُجدد الحديث عن عودة حظر التجوال الشامل

2020/05/09 | 23:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مفوضية #حقوق_الإنسان في #العراق، اليوم السبت، توصيات بشأن الوضع الراهن في البلاد في ظل تفشي فيروس “#كورونا” المستجد، مؤكدة على اهمية دعم المواطنين على مختلف الأصعدة، للخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.وذكر…

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