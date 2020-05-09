الكاظمي يوجه بعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها

2020/05/09 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي

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