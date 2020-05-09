تحديد الحصة الأميركية من عقار

2020/05/09 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الأميركية، السبت، بدء توزيع عقار ريمديسيفير، الدواء الوحيد الذي حصل على موافقة فيدرالية لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب مساعد وزير الصحة الأميركي للاستعداد والاستجابة في بيان صحفي إنه ستستفيد منه "أكثر مناطق البلاد تضررا من الوباء" الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) قد رخصت باستخدام ريمديسيفير في حالات الطوارئ لعلاج المصابين بالمرض، لكن التجارب حول مدى فعاليته لا تزال جارية.

وذكر بيان لوزارة الصحة السبت أنها بدأت منذ السابع من مايو في إرسال شحنات من العقار إلى عدد من الولايات، وتشير الأرقام إلى اختلافات في الحصص التي ستذهب إلى كل ولاية.

وقال البيان إن الشركة المصنعة تعهدت بتوفير نحو 607 آلاف قارورة من الدواء التجريبي على مدى الأسابيع الستة المقبلة لعلاج حوالي 78 ألف مريض في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الكمية هي ضمن 1.5 مليون قارورة ستتبرع بها الشركة إلى العالم.

وقال بيان الوزارة إن الأمر متروك لأقسام الصحة في الولايات لتوزيع الجرعات على المستشفيات "لأنها أكثر دراية باحتياجاتها".

وتتوقع الوزارة أن تحصل جميع الولايات الخمسين والأقاليم على شحنات من الدواء في المستقبل.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة دانيال أوداي قد قال في وقت سابق إنها ستعمل على ضمان أن يكون متاحا حول العالم، مشيرا إلى إنها ستعمل مع شركاء دوليين لتوسيع نطاق إنتاجه.

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