الكاظمي يعلن الإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين في السجون العراقية

2020/05/09 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019، مشيرا إلى أن إدارته ستعتمد الشفافية وأنها لن تكون حكومة "غرف مظلمة".

وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه الكاظمي ضمن الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، حيث أعلن فيه عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث الاحتجاجات العراقية، ومحاسبة المتورطين في أحداث القتل، وتعويض عائلات الضحايا ورعاية المصابين.

كما أعلن الكاظمي تشكيل خلية أزمة مكونة من مختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، لإجراء مباحثات مع الجانب الأميركي لمراجعة اتفاق استراتيجي بين البلدين "يحمي وحدة وسيادة العراق" على حد تعبيره.

وشدد الكاظمي على أن الحكومة ستتعهد بالشفافية ولن تكون "حكومة غرف مظلمة"، مناشدا وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يدلي بتصريح عن مقررات الجلسة الأولى للحكومة

وفيما يخص الانتخابات، قال رئيس الوزراء العراقي إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء "انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة".

وأصدر الكاظمي قراره بإعادة الفريق أول عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب، حيث عينه رئيسا له.

وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قد أبعد الساعدي عن منصبه في جهاز مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2019، حيث نقله للعمل في وزارة الدفاع العراقية.

