بالصور.. أربيل ترفع جميع الحواجز الكونكريتية في أسواقها

2020/05/09 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل باقليم كوردستان، يوم السبت، رفع جميع الحواجز الكونكريتية داخل مركز مدينة اربيل (سوق القيصرية وسوق الصيرفة والصاغة وجميع الاسواق الاخرى) والتي كانت قد وضعت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، ان هذه الاجراءات تأتي لتقديم التسهيلات لجميع الكسبة واصحاب المهن من اجل ان تعود الحياة لطبيعتها السابقة.

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