ديالى تلغي

2020/05/09 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر محافظ ديالى مثنى التميمي يوم السبت إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لسير المركبات في المحافظة وحظر التجوال ليوم الخميس.

وقال التميمي في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "قرر وبتشاور مع اعضاء خلية الازمة إلغاء العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في محافظة ديالى كونه لا ينسجم مع الوضع الصحي والإداري الذي تعيشه المحافظة".

وأضاف أن الخلية قررت أيضا "رفع حظر التجوال ليوم الخميس فقط مع بقاء الحظر التجوال المسائي ومن الساعة 6 مساء الى الساعة 6 صباحا وعلى مدار الاسبوع على ان يتم تقييم الموقف الوبائي بعد عيد الفطر المبارك".

كما وجه التميمي قيادة عمليات ديالى على ضرورة تشديد الحظر في جميع مداخل المحافظة وأخذ اجراءات وقائية مشددة فيها، للحد من انتقال الأشخاص المصابين الى محافظة ديالى.

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