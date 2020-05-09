2020/05/09 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم_ بغداددعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الى حماية المتظاهرين السلميين وعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة المتورطين فيها.وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان، إن " القائد العام للقوات المسلحة امر خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم السبت، بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي".وشدد رئيس الحكومة، بحسب البيان، الى "عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة".ولفت الى "ضرورة حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة اشكاله".

بغداد اليوم _ بغداد

اعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات، فيما اشار

وقال الكاظمي في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم "بإذن الله عقدنا اليوم الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ، وإتخ

بغداد اليوم _ بغداد

قرر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، صرف رواتب المتقاعدين، فيما أكد انه لن يسمح بتأخيرها.

وقال الكاظمي في كلمة له في ختام انعقاد الجلسة الإولى لمجلس الوزراء، "لقد إتخذنا مجموعة قرارات، في مقدمتها إطلاق روات

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع السفير التركي ملفي الاقتصاد ومكافحة الارهاب.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي استقبل السفير التركي في بغداد، فاتح يل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يدعو لحماية المتظاهرين السلميين وعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يدعو لحماية المتظاهرين السلميين وعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).