مراسلنا: تعرض محاصيل زراعية في ديالى لحرائق

2020/05/09 | 23:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، في ديالى، بأن حريقا اندلع بمحاصيل زراعية في المحافظة، فيما تعرض فرق الاطفاء لاطلاق نار ادى لاصابة منتسبين.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم السبت، ان “حريقا اندلع في محاصيل زراعية بالمقدادية في ديالى”.واضاف انه “عند مباشرة فرق الدفاع المدني بعمليات الاخماد، تعرضت الفرق الى اطلاق نار من مجهولين، ادى الى اصابة […]

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