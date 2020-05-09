اللامي: الصحفي العراقي الأشجع في العالم

2020/05/09 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس أتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي،ان نقابة الصحفيين العراقيين استطاعت بجهود كبيرة اعادة عضوية العراق لموقعه العربي المميز.وقال في اللامي في لقاء متلفز تابعته “العهد نيوز” اليوم السبت،:” ان النقابة استطاعت ان تجمع المئات من الصحفيين العرب ومن دول عالمية بمختلف القارات بمؤتمر في بغداد 2009 وآخر في 2010 لنقل […]

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