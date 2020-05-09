اسبانيا تسجل أدنى نسبة وفيات بكورونا منذ شهرين

2020/05/09 | 23:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية سجلت إسبانيا 170 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في ثاني أدنى نسبة وفيات بالفيروس منذ منتصف مارس.وانخفضت نسبة الوفيات في الوقت الذي يستعد فيه نصف سكان البلاد للمرحلة التالية من الخروج من قيود العزل العام، فيما تبقى مدريد وبرشلونة في المرحلة صفر إذ أنهما لم تحققا المعايير المطلوبة لتخفيف القيود.وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليوم في البلاد انخفض ليصبح 179 حالة بعد أن كان 229 في اليوم السابق.وذكرت أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 26478 حالة بعد 26299 يوم الجمعة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 223578 من 222857.

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