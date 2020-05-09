2020/05/09 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد حصيلة اعداد المخالفين لتطبيق الحظر الجزئي الوقائي داخل العاصمة.وقالت القيادة في بيان، ان” القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٩ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على ٤٠٥٦٨ مخالفاً”.واضافت” كما حجزت ٢٦٣٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 40 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 40 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).