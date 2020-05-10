2020/05/10 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_صالح بعد فراغ دستوري وأزمة سياسية صعبة استمرت لأكثر من خمسة أشهر، صوّت مجلس النواب العراقي، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي والمصادف 6ـ 5 ـ 2020، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتكون سابع الحكومات بعد عام 2003، والتي سيتعيّن عليها التعامل مع ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية تضع العراق، بحسب مراقبين، على مفترق طرق خطير.وبعد ساعات من منحها الثقة، بدعم غير مسبوق داخلياً وخارجياً.



وبال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التفاؤل والتشاؤم و تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في العراق - عامر صالح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التفاؤل والتشاؤم و تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في العراق - عامر صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).