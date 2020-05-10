2020/05/10 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_محمود مـــرت بدايـة الشهر ايار مـن هذا العام الذكرى الســابعة والثلاثــون لمجزرة دمـوية غير قابلة للنسيان سميت بمجزرة " بشت آشان " عام 1983 ، منفذيها القيادة الفعلية للاتحـاد الوطني الكردستانــــــــــي ( ا و ك ) المعارضة انذاك ما بين النظام الدكتاتوري الفاشي والقوى الوطنية العراقية والكردستانية في مقارعة النظام الدموي الصدامي وضحيتها اكثر من 65 كادرا حزبيا وعسكريا واكاديميا فقط في صفوف الحزب الشيوعي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- بشت آشان - بين الواقع والوهم - فهد محمود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (- بشت آشان - بين الواقع والوهم - فهد محمود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).