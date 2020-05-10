الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش على الحدود السورية العراقية

2020/05/10 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الخدمة، وترقيته لرئاسة جهاز مكافحة الارهاب.

وقال الكاظمي في كلمة له في ختام انعقاد الجلسة الإولى لمجلس الوزراء، "لقد إتخذنا مجمو

بغداد اليوم - خاص

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، السبت (9 أيار 2020)، على وثيقة أمنية مسربة تفيد بنية داعش استهداف عدة مناطق في العراق خلال اقل من عشرة ايام.

وكانت قيادة عمليات بغداد بعثت برقية لـ 3 من مديرياتها حذرت فيها من

بغداد اليوم- خاص

حدد الخبير الامني فاضل ابو رغيف، السبت (09 نيسان 2020)، سببين يقفان وراء تراجع نشاط عمليات داعش خلال هذه الايام.

وقال ابو رغيف في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تراجع عمليات ونشاط داعش في الآونة الاخيرة يعود لسببين مهمين،

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