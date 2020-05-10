المجلس الاسلامي الشيعي: نعول على الكاظمي في تحقيق الازدهار والاستقرار للعراق

2020/05/10 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، عبد الامير قبلان، اليوم السبت، انه يعول على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تحقيق الازدهار والاستقرار في العراق.

وقال قبلان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يأمل في ان يؤسس تشكيل الحكومة العراقية لمرحلة جديدة من التعاون والتضامن بين العراقيين فينهضوا بوطنهم ويعيدوا العراق الى مكانته الدولية بلدا قويا مزدهرا ينعم بالاستقرار السياسي و يشكل قوة رئيسية داعمة لاشقائه العرب والمسلمين ونصرة القضية الفلسطينية التي ما زلنا نعتبرها قضيتنا المركزية"، متوجهاً "بالتهنئة من الشعب العراقي المطالب بتجسيد وحدته الوطنية بالمزيد من العمل المشترك بين مختلف مكوناته بما يعزز الشراكة السياسية والتضامن الوطني الذين يسهمان في صهر الشعب العراقي في بوتقة الوحدة الوطنية".وعبر قبلان، عن "امنياته لدولة الرئيس مصطفى الكاظمي بالنجاح والتوفيق في مهامه الوطنية التي نعول عليها في تحقيق الاستقرار والازدهار لدولة العراق وشعبه الشقيق"، مهنئاً إياه "بالثقة الكبيرة التي نالها من ممثلي الشعب والتي تشكل حافزاً اضافياً للعمل على النهوض بالعراق بما يخدم وحدته واستقراره وسيادته وازدهاره، ويمكنه من لعب دور فاعل على الساحة الدولية ولاسيما في جامعة الدول العربية بما يعزز التضامن العربي والإسلامي ويخدم قضايا امتنا".ونوه الى "الإنجازات العسكرية الأخيرة التي حققها الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي في دحر العصابات التكفيرية واحباط مكائدها وافشال مخططاتها بما يجنب العراق مجازر وجرائم هذه المجموعات الإرهابية التي لا يقتصر خطرها على العراق فحسب ليطال دول المنطقة وشعوبها".

بغداد اليوم _ بغداد

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، سعيه لتطوير العلاقات العراقية الكويتية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل سفير دولة الكويت في بغداد، سالم الزمانان، و

بغداد اليوم_ بغداد

دعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الى حماية المتظاهرين السلميين وعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة المتورطين فيها.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان، إن " القائد العام للقوات المسلحة امر خلال الاجتماع التشاو

بغداد اليوم _ بغداد

اعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات، فيما اشار

وقال الكاظمي في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم "بإذن الله عقدنا اليوم الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ، وإتخ

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