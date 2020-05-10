ديالى.. سقوط جرحى بكمين نصبه داعش لعناصر الدفاع المدني

2020/05/10 | 00:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى يوم السبت بمهاجمة مسلحي داعش عناصر الدفاع المدني خلال محاولتهم إخماد حريق في المحاصيل الزرعية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لشفق نيوز إن "فريق من الدفاع المدني تعرض لكمين واطلاق نار في اطراف قرية توكل شمالي قضاء المقدادية (40 كم شمال بعقوبة) خلال محاولته اخماد حريق في احد الحقول الزراعية ما تسبب باصابة احد عناصر الدفاع المدني واثنين من المدنيين".

وأشار المصدر إلى "ضلوع عصابات داعش بحادثة الحريق، ما دفع الاجهزة الامنية الى التدخل وابعاد فريق الدفاع المدني فيما تم اخماد الحريق والسيطرة على الموقف".

واضاف المصدر" ان الحريق التهم مساحات زراعية كبيرة".

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، شهد العراق عدة حوادث إحراق محاصيل زراعية، ما فتح باب المخاوف من أن تكون بداية حملة واسعة لحرق المحاصيل على غرار العام الماضي، اذ اشارت إصابع الاتهام بوقوف مسلحي داعش وراءها.

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