2020/05/10 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرة الليلة - حلقة السبت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلاس يكشف دور أسماء الأسد في أزمة مخلوف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلاس يكشف دور أسماء الأسد في أزمة مخلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).