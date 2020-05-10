الحشد الشعبي يحبط تعرضا “داعشيا” على الحدود العراقية السورية

2020/05/10 | 00:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..احبطت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، مساء السبت، تسللا لعصابات داعش الارهابية في منطقة شرق عكاشات غرب محافظة الانبار على الحدود العراقية السورية.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “في الساعة 10:30 من مساء اليوم احبط لواء 18 في الحشد الشعبي تسللا لعدد من […]

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