الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف النخيب

2020/05/10 | 00:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أحبطت قوات اللواء 26 بالحشد الشعبي، الأحد، مخططا إرهابيا لاستهداف النخيب بالصواريخ.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة توجهت مفرزة قتالية مع الفريق التكتيكي للواء 26 بالحشد الشعبي خارج قاطع المسؤولية بعمق ٢٥ كم شرق وادي قذف في صحراء الانبار للسيطرة على مجموعة مقذوفات مهيأة […]

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