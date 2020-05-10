مصدر لـ”العهد نيوز”: اعلان الانذار “ج” في كربلاء خلال 48 ساعة

2020/05/10 | 00:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، بان عمليات كربلاء ستعلن حالة الانذار “ج” في المحافظة خلال الـ48 ساعة المقبلة.وقال المصدر في تصريح مقتضب لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، انه “خلال الـ48 ساعة المقبلة ستعلن عمليات كربلاء حالة الانذار “ج” في المدينة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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