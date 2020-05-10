3 فقرات يستطيع العراق استغلالها لاستحصال دعم مالي من الامم المتحدة ومجلس الأمن

2020/05/10 | 00:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استعرض الخبير القانوني علي التميمي، عدة مخرجات تمكن العراق من استحصال الدعم المالي من الامم المتحدة ومجلس الامن.وقال التميمي في إيضاح ورد لمنصة “يس عراق”، إنه “بموجب المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة ان تطلب المساعدة الاقتصادية من […]

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