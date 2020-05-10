ديالى تلغي قرار

2020/05/10 | 00:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى -اين]قرر محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت، إلغاء العمل بنظام "الفردي والزوجي" لسير المركبات في المحافظة وحظر التجوال ليوم الخميس.

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