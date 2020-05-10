أضخم فنادق بغداد تخول الكاظمي بالإدارة والتوظيف خدمة للصالح العام

2020/05/10 | 00:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة الجنابي المساهم الاكبر في فنادق فلسطين وعشتار والمنصور ميليا عن وضعها الفنادق تحت تصرف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاستيعاب العائدين من الخارج.

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