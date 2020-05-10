محافظة عراقية تعلن استئناف الدوام الرسمي

2020/05/10 | 00:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الاحد، استئناف الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية .وذكرت الخلية في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “خلية الازمة قررت تخفيف اجراءات تطبيق حظر التجوال في عموم المحافظة بما يمكن السماح بالحركة من السادسه صباحا وحتى السادسة مساء عدا يومي الجمعة والسبت يكون حظرًا شاملا عدا محلات المواد […]

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