إصابات كورونا في العالم تجاوزت الـ4 ملايين وأمريكا في المقدمة

2020/05/10 | 00:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت آخر بيانات جامعة جون هوبكنز، بأن الإصابات بفيروس كورونا في العالم، تجاوزت الـ4 ملايين، وأن الولايات المتحدة لا تزال الأولى عالميا لناحية عدد المصابين.وأظهرت آخر بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية التي تتابع الإحصاءات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات بلغ حتى الساعة 4004224 حالة، والوفيات 277860 حالة.

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