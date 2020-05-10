شنيشل يعتذر عن الاستمرار بتدريب نفط الوسط

2020/05/10 | 00:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن المدرب راضي شنيشل عدم الاستمرار مع فريق نفط الوسط اعتباراً من الموسم المقبل بعد التشاور مع الكادر التدريبي المساعد .يذكر ان المدرب راضي شنيشل ملتزم بعقده مع نفط الوسط بقيادة الفريق في منافسات الدوري في حال تم استئناف المسابقة هذا الموسم على ان يكون قرار ترك المهمة الموسمالمقبل .

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