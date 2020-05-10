عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة بالمخالفين لحظر التجول منذ اعلانه

2020/05/10 | 00:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت قيادة عمليات بعداد عن اعداد المخالفات اثناء حظر التجوال .وقالت القيادة في بيان تلقت " گلگامش برس" نسخة منه " منذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٩ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على ٤٠٥٦٨ مخالفاً، كما حجزت ٢٦٣٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٩٨٤٨٩ غرامة".واضافت ان عمليات بغداد سهلت دخول ٩٠٣٧٠ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد ، كما تشكر قيادة العمليات جميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر .

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