المرور تضبط حاويات محملة بسيارات دخلت البلاد بطريقة غير شرعية

2020/05/10 | 01:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، ضبط حاويات تحمل سيارات دخلت البلاد بطريقة غير شرعية.

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